Климкин анонсировал пересмотр всех договоров с Россией
16:32 17.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава украинского МИДа анонсировал пересмотр всех договоров с Россией. По словам Павла Климкина, это будет происходить поэтапно.
«У каждого договора с Россией есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать», — сказал Климкин в интервью изданию «Европейская правда».
Ранее президент Украины подписал указ, согласно которому прекращается действие договора о дружбе с Россией. Говорит Москва
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