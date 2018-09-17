0
0
177
Новости

Климкин анонсировал пересмотр всех договоров с Россией

Добавить в избранное

16:32 17.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава украинского МИДа анонсировал пересмотр всех договоров с Россией. По словам Павла Климкина, это будет происходить поэтапно.

«У каждого договора с Россией есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать», — сказал Климкин в интервью изданию «Европейская правда».

Ранее президент Украины подписал указ, согласно которому прекращается действие договора о дружбе с Россией. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:40 17.09.2018
Депардье намерен получить гражданство Турции
0
72
17:12 17.09.2018
Пресс-секретарем главы правительства РФ назначен Олег Осипов
0
95
17:00 17.09.2018
Компании будут лишаться права управления домами после повторных нарушений - Медведев
0
119
16:12 17.09.2018
Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны России"
0
156
16:00 17.09.2018
Ситуация с МКС под контролем - Песков
0
205
15:32 17.09.2018
Процесс предоставления Украине автокефалии уже начался, заявили экзархи Константинополя
0
265
15:12 17.09.2018
Российское жилье за год подорожало на 1,5%
0
297
15:00 17.09.2018
Прибыль банковского сектора РФ за 8 месяцев снизилась на 9,6%
0
233
14:32 17.09.2018
Американский СПГ невыгоден Германии - Handelsblatt
0
273
14:12 17.09.2018
Сотрудники ГИБДД больше не смогут снимать номера с автомобилей
0
257

Возврат к списку