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Компании будут лишаться права управления домами после повторных нарушений - Медведев

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17:00 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее правила, при повторном нарушении которых управляющие компании могут потерять право на обслуживание многоквартирных домов. Об этом глава российского правительства заявил на совещании с вице-премьерами.

"На днях я подписал постановление, в котором определен перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом, в случае, если одна и та же проблема будет выявлена повторно в течение года. За всеми этими фактами жилищные инспекции должны следить очень внимательно", - сказал Медведев.

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