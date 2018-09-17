Компании будут лишаться права управления домами после повторных нарушений - Медведев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФподписал постановление, устанавливающее правила, при повторном нарушении которых управляющие компании могут потерять право на обслуживание многоквартирных домов. Об этом глава российского правительства заявил на совещании с вице-премьерами."На днях я подписал постановление, в котором определен перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом, в случае, если одна и та же проблема будет выявлена повторно в течение года. За всеми этими фактами жилищные инспекции должны следить очень внимательно", - сказал Медведев.