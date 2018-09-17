Депардье намерен получить гражданство Турции
17:40 17.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Жерар Депардье заявил о своём желании получить гражданство Турции. Как сообщает агентство France-Presse, актёр намерен поехать в эту страну в октябре и лично переговорить с президентом Реджепом Эрдоганом.
Об этом Депардье рассказал, находясь в Пхеньяне. Журналисты заметили артиста в баре отеля северокорейской столицы.
Французский актёр получил российский паспорт в 2013 году, у него есть прописка в Саранске. Сам Депардье не раз говорил, что хочет получить гражданство нескольких стран, так как считает себя гражданином мира. Говорит Москва
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