0
0
162
Новости

Путин и Эрдоган разговаривают уже более трех часов

Добавить в избранное

18:15 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в Сочи уже более трех часов. Беседа двух лидеров началась в резиденции Бочаров ручей около 15:00 по московскому времени в узком составе, позже к главам государств присоединились члены делегаций.

По итогам беседы президенты сделают заявления для прессы.

Открывая переговоры, Путин заявил о намерении обсудить на них все вопросы сирийского урегулирования и поискать решения накопившихся проблем. По его словам, "вопросов очень много, причем, есть и очень сложные".

В свою очередь Эрдоган отметил, что результаты переговоров с российским президентом в части сирийского урегулирования могут дать "новую надежду" для всего региона. "В заявлении, с которым мы выступим здесь, в Сочи, после встречи, считаю, будет новая надежда для региона", - пообещал он.

Ранее в Кремле отмечали, что президенты России и Турции встречаются, чтобы "сверить часы" по вопросу урегулирования кризиса в Сирии. Среди главных тем переговоров назывались пути размежевания в Идлибе боевиков от умеренной оппозиции и мирных жителей, а также возможность проведения в этом сирийском регионе наземной антитеррористической операции.

На повестке дня также обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:41 17.09.2018
Путин назвал срок создания демилитаризованной зоны в Идлибе
0
13
19:30 17.09.2018
США хотят инвестировать в Гренландию
0
45
18:58 17.09.2018
Силуанов озвучил прогноз по курсу рубля
0
115
17:40 17.09.2018
Депардье намерен получить гражданство Турции
0
172
17:12 17.09.2018
Пресс-секретарем главы правительства РФ назначен Олег Осипов
0
203
17:00 17.09.2018
Компании будут лишаться права управления домами после повторных нарушений - Медведев
0
214
16:32 17.09.2018
Климкин анонсировал пересмотр всех договоров с Россией
0
292
16:12 17.09.2018
Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны России"
0
224
16:00 17.09.2018
Ситуация с МКС под контролем - Песков
0
270
15:32 17.09.2018
Процесс предоставления Украине автокефалии уже начался, заявили экзархи Константинополя
0
335

Возврат к списку