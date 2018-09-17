США хотят инвестировать в Гренландию
19:30 17.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты хотят инвестировать в Гренландию с целью повышения своей "боевой оперативности и ситуационной осведомленности". Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Пентагона.
США намерены "решительно реализовать потенциальные стратегические инвестиции, в том числе инвестиции, которые могут служить двойным целям - как военным, так и гражданским" в Гренландии, отмечается в документе Министерства обороны США, опубликованном американским посольством в Копенгагене.
Как указали в Пентагоне, США намерены проанализировать и при необходимости обеспечить стратегическими инвестициями проекты, связанные с инфраструктурой аэропорта в Гренландии. В документе не указано, какую именно сумму готов предложить Вашингтон.
Власти острова приветствовали решение Минобороны США.
На северо-западном побережье Гренландии после вступления Дании в НАТО в 1949 году была создана американская авиабаза Туле, которую США используют до сих пор. Здесь в частности расположены американские системы раннего обнаружения баллистических ракет в связи с тем, что кратчайший маршрут из Европы в Северную Америку проходит через этот остров.
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