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Новости

Выборы в Приморье обрастают "фейками" - эксперт

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19:57 17.09.2018

В Фейсбуке появился пост сотрудника КПРФ о том, что якобы УИК в Приморье поменял цифры в итоговом протоколе, но в QR-коде изменить их не смог. 

Политолог Анна Федорова изучила ситуацию и выясинила, что это тонко запущенный фейк. "Суть проста - подается фото протокола с QR-кодом. В протоколе цифры 61-41 в пользу Тарасенко. В QR-коде ровно те же цифры, но в пользу Ищенко 61, а Тарасенко 41. Предполагается, что хипстер с айфоном увидит и возмутится. Но! В системе ГАС Выборы тоже самое, что в QR. То есть в интернете "отфотошопили" протокол в надежде поднять новую волну хайпа".

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