Меркель: Германия готова принять беженцев из Сирии и Ирака
21:00 17.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Германии готовы принять тех, кто бежит из своих стран по серьезным причинам. Об этом, как передает агентство Франс Пресс, заявила в понедельник в столице Алжира канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс- конференции с премьер-министром североафриканской страны Ахмедом Уяхья.
"Германия готова принимать у себя тех, кто бежит из своих стран по серьезным причинам", - отметила она, имея в виду беженцев из Сирии и Ирака. По словам Меркель, немецкие власти готовы предоставить таким людям "право на проживание и возможность работать".
В то же время, продолжала она, "государство будет действовать в отношении тех мигрантов", которые не вправе рассчитывать на такое пребывание на территории Германии.
Уяхья со своей стороны заверил, что Алжир вернет на родину всех своих граждан, которые находятся в ФРГ нелегально. "Подтверждаю, что Алжир заберет обратно своих детей, сколько бы их ни было - 3 тысячи или 5 тысяч", - подчеркнул премьер.
Ранее в понедельник, как сообщает информационное агентство Альжери Пресс Сервис (АПС), Меркель провела встречу с президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой. В ходе нее были обсуждены пути развития и углубления двустороннего политического диалога, торгово-экономического партнерства.
Кроме того, Меркель и Бутефлика затронули ситуацию в Мали, Ливии, на Ближнем Востоке, проблемы трансграничной миграции и терроризма.
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