Приморье: На 13 участках отменены результаты голосования
08:40 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Владивостока отменяет результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморья на 13 участках. Об этом сообщил ТАСС представитель ТИК.
"Да, на 13 участках действительно результаты отменяются", - сообщил собеседник.
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