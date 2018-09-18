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Во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует кандидат от ЕР

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10:01 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует Андрей Тарасенко, значится на табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Кандидат Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", набрал 49,55% или 253,2 тыс. голосов, Андрей Ищенко (КПРФ) - 48,06% или 245,55 тыс. голосов.

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