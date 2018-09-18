Скидки ищет каждый пятый россиянин
10:20 18.09.2018 Источник: Известия
Каждый пятый россиянин гоняется за скидками, именно этот фактор становится ключевым при покупке, показало исследование Mail.Ru Research и сервиса объявлений «Юла» (есть у «Известий»). При этом 85% опрошенных ищут скидки и в онлайн-, и в офлайн-магазинах, а самыми бережливыми оказались люди в возрасте от 25 до 44 лет.
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