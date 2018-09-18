Прокуратура проверит дом собраний мормонов в Челябинске
10:32 18.09.2018
Прокуратура области проверит законность строительства Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в центре Челябинска. Заявление с просьбой о контролирующих мерах в надзорное ведомство написала вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, к которой обратилась жительница южноуральской столицы Елена Гуменюк. Последняя сообщила корреспонденту «URA.RU» о предстоящей проверке.
Елена Гуменюк ранее направляла аналогичное обращение в Общественную палату области. Бдительная горожанка написала, что мормоны выкупили бывший ресторан «Лили» по улице Елькина за горсадом имени Пушкина и активно создают свой миссионерский центр, чтобы, «используя разработанные в США и поставленные ими на поток технологии манипулирования сознанием, вести вербовку населения в свои ряды».
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