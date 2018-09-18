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Во Владивостоке прошел митинг в поддержку врио губернатора

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10:45 18.09.2018 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online

Вчера вечером во Владивостоке у Дома молодежи состоялся митинг, проведенный представителями «Единой России». На него собрались около сотни человек. В руках активисты держали сине-белые профессиональные рекламные плакаты и растяжки надписями: «Нас не обманешь! Тарасенко выбрали мы», «Тарасенко – наш губернатор!», «Народ выбрал Тарасенко» и «Мы за честные выборы!»

Акция в поддержу врио губернатора Андрея Тарасенко, по данным избиркома, выигравшего второй тур выборов главы региона, стала ответом тем, кто вышел на центральную площадь в поддержку его оппонента от КПРФ Андрея Ищенко. Организатор митинга, депутат Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Игорь Чемерис заявил, что партия власти не желает, чтобы Приморье «окрасилось» в красный цвет: «Я рос в советское время, у меня есть военное образование, я был офицером и помню настоящих коммунистов. Нынешние отличаются от тех, что были раньше»

Другая участница митинга, бывший секретарь по пропаганде Владивостокского городского комитет КПСС Зинаида Иовкова, напомнила собравшимся о распаде Советского Союза и просила не повторять ошибок прошлого. В митинге приняли участие супруга организатора митинга Роза Чемерис, заместитель председателя Думы Владивостока Елена Новицкая и депутат Думы Денис Русинов.

В ночь на 17 сентября во время подсчета голосов во втором туре выборов губернатора Приморья начались скандалы. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал с отрывом чуть более 16 тыс. голосов, но его в последние часы голосования обогнал Андрей Тарасенко. Избирком Приморского края завершил подсчет голосов. 

Людмила Васильева

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