Путин не помиловал экс-мэра Ярославля Урлашова

11:20 Источник: Коммерсант.ru

Президент Россииотказал в помиловании бывшему мэру Ярославля, осужденному в 2016 году за взятки. В исправительную колонию №2 Рыбинска поступил соответствующий документ. Представитель Евгения Урлашоварассказала, что осужденный «не ждал другого решения», поскольку считает свое уголовное дело политически мотивированным и не признает вины.

Подавать повторное ходатайство о помиловании экс-мэр не намерен. Коммерсантъ