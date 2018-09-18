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Путин не помиловал экс-мэра Ярославля Урлашова

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11:20 18.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин отказал в помиловании бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному в 2016 году за взятки. В исправительную колонию №2 Рыбинска поступил соответствующий документ. Представитель Евгения Урлашова Светлана Ефимова рассказала, что осужденный «не ждал другого решения», поскольку считает свое уголовное дело политически мотивированным и не признает вины. 

Подавать повторное ходатайство о помиловании экс-мэр не намерен.  Коммерсантъ

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