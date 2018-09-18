Дело Скрипалей рассмотрят на саммите ЕС в Зальцбурге
11:32 18.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дело Скрипалей будет обсуждаться на саммите ЕС в Зальцбурге 20 сентября. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
По словам Туска, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформирует глав государств и правительств 28 стран ЕС о ситуации вокруг Скрипалей.
В начале марта в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что для отравления использовалось вещество «Новичок» и обвиняет в причастности к инциденту Москву. Российская сторона это категорически отрицает.
5 сентября прокуратура Британии предъявила обвинения гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Сами мужчину утверждают, что побывали в Солсбери как туристы. Говорит Москва
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