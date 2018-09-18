Ассанж намеревался получить российскую визу - СМИ
13:05 18.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, по некоторым данным, намеревался получить российскую визу. Он начал оформление документов в день, когда был объявлен в международный розыск.
Доверенность на сдачу и получение паспорта в российском посольстве, Джуллиан Ассанж оформил на своего друга. Об этом сообщает агентство Associated Press. Документ составлен 30 ноября 2010 года. Тогда Интерпол объявил журналиста в розыск по обвинению в сексуальных домогательствах в Швеции. Этот факт сделал приезд Ассанжа в Россию фактически невозможным. Исраэль Шамир – российско-израильский писатель, на которого была написана доверенность – сказал, что совершенно не помнит эту историю, и назвал ее «полувымышленной». При этом в интервью московской радиостанции «Русская служба новостей» в 2011 году он рассказывал, что лично относил документы в диппредставительство, однако это уже не могло спасти основателя WikiLeaks от обвинений.
О связях международной организации с Москвой много говорилось во время предвыборной кампании 2016 годы в США. Кандидат от демократической партии Хилари Клинтон называла ее филиалом российской разведки. Ассанж четыре года скрывается от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне. Эхо Москвы
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