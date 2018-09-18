Штаб "единороса" Тарасенко направит более 30 жалоб в крайизбирком на ход второго тура выборов губернатора Приморья

13:01

Штаб кандидата в губернаторы Приморья от "Единой России" Андрея Тарасенко направит не менее 35 жалоб в краевую избирательную комиссию на ход второго тура выборов, сообщили РАПСИ в штабе.

"Мы подали в крайизбирком 30 жалоб от населения, пять жалоб по нашим фактам. Еще 10 у нас на подходе", — сообщил представитель штаба, уточнив, что все они будут отправлены в ЦИК.

Заявители указывают в своих жалобах, что были очевидцами фактов подкупа голосов за кандидата Андрея Ищенко. По их словам, гражданам предлагалось вознаграждение в размере полутора тысяч рублей в случае, если они проголосуют за него. Также в жалобах отмечены факты незаконной агитации в пользу кандидата от КПРФ, а также подвозе избирателей к участкам для голосования.

В воскресенье в Приморье состоялся второй тур выборов по итогам Единого дня голосования, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов: врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 24,64%. Для победы во втором туре кандидат должен был набрать простое большинство голосов. После того, как побеждавший во втором туре при подсчете 95% голосов кандидат от КПРФ Ищенко проиграл Тарасенко при подсчете 99% голосов, КПРФ пригрозила массовыми протестами. Ищенко объявил о начале бессрочной голодовки и обратился к жителям Владивостока с призывом собраться с требованием честных выборов. Представитель штаба кандидата в губернаторы региона от партии "Единая Россия" Тарасенко заявил, что на выборах главы Приморского края КПРФ "скупала" голоса. Также, по словам единороссов, КПРФ препятствовала нормальному подсчету голосов. Наличие таких жалоб подтвердил Приморский избирком.