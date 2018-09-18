Фигурант дела Нового величия обратился с открытым письмом к Москальковой
13:32 18.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Фигурант дела Нового величия Вячеслав Крюков обратился с открытым письмом к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Он просит содействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Крюков пишет, что находится под стражей уже более полугода и это «превращается в психологическую пытку». При этом он еще не признан виновным.
Шестеро из 10 фигурантов дела о создании экстремистского сообщества уже находятся под домашним арестом. Эхо Москвы
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