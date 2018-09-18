Посол Израиля вызван в МИД РФ по ситуации со сбитым в Сирии самолетом Ил-20

14:00 Источник: Известия

Посол Израилявызван в МИД РФ в связи с ситуацией с российским самолетом Ил-20, сбитым в Сирии. Об этом ТАСС во вторник заявили в российском дипведомстве."В связи со сложившейся ситуацией в МИД РФ вызван посол Израиля Гарри Корен", - указали в министерстве.