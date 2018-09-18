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Новости

Посол Израиля вызван в МИД РФ по ситуации со сбитым в Сирии самолетом Ил-20

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14:00 18.09.2018 Источник: Известия

Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с российским самолетом Ил-20, сбитым в Сирии. Об этом ТАСС во вторник заявили в российском дипведомстве.

"В связи со сложившейся ситуацией в МИД РФ вызван посол Израиля Гарри Корен", - указали в министерстве.

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