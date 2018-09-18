"Адмирал Горшков" впервые вышел в море для отработки задач боевой подготовки
14:32 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", принятый в боевой состав ВМФ РФ 28 июля, впервые вышел из главной базы Северного флота (Североморск) в Баренцево море для отработки задач курса боевой подготовки. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе флота.
"В морских полигонах корабль будет взаимодействовать с авиацией. Облет систем радиотехнического вооружения фрегата выполнят самолеты смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота", - сообщили на флоте.
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