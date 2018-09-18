0
0
148
Новости

"Адмирал Горшков" впервые вышел в море для отработки задач боевой подготовки

Добавить в избранное

14:32 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", принятый в боевой состав ВМФ РФ 28 июля, впервые вышел из главной базы Северного флота (Североморск) в Баренцево море для отработки задач курса боевой подготовки. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе флота.

"В морских полигонах корабль будет взаимодействовать с авиацией. Облет систем радиотехнического вооружения фрегата выполнят самолеты смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота", - сообщили на флоте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:32 18.09.2018
Когда ПВО Сирии запустили ракеты по Ил-20, израильские самолеты были уже в Израиле - Цахал
0
23
15:12 18.09.2018
Суд выдал ордер на арест экс-президента Аргентины
0
68
15:00 18.09.2018
Израиль сожалеет в связи с гибелью экипажа сбитого российского самолета - заявление армии
0
111
14:12 18.09.2018
SpaceX рассмотрит возможность вывода оружия в космос по запросу правительства США - Defense one
0
163
14:00 18.09.2018
Посол Израиля вызван в МИД РФ по ситуации со сбитым в Сирии самолетом Ил-20
0
195
13:32 18.09.2018
Фигурант дела Нового величия обратился с открытым письмом к Москальковой
0
200
13:20 18.09.2018
Мужчина, которому стало плохо в ресторане в Солсбери, находится в критическом состоянии - Daily Mail
0
260
13:05 18.09.2018
Ассанж намеревался получить российскую визу - СМИ
0
225
13:01 18.09.2018
Штаб "единороса" Тарасенко направит более 30 жалоб в крайизбирком на ход второго тура выборов губернатора Приморья
0
232
13:00 18.09.2018
Индекс РТС преодолел планку в 1100 пунктов
0
229

Возврат к списку