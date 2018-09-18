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Израиль сожалеет в связи с гибелью экипажа сбитого российского самолета - заявление армии

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15:00 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20 17 сентября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны еврейского государства в распространенном коммюнике.

"Израиль скорбит по поводу гибели экипажа российского самолета, который был сбит вечером сирийским зенитным огнем, - говорится в документе. - Ночью истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".

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