Израиль сожалеет в связи с гибелью экипажа сбитого российского самолета - заявление армии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20 17 сентября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны еврейского государства в распространенном коммюнике."Израиль скорбит по поводу гибели экипажа российского самолета, который был сбит вечером сирийским зенитным огнем, - говорится в документе. - Ночью истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".