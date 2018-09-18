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Суд выдал ордер на арест экс-президента Аргентины

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15:12 18.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Суд выдал ордер на арест экс-президента Аргентины Кристины де Киршнер. Она обвиняется в мошенничестве и госизмене.

Вместе с тем, исполнить решение судьи об аресте Киршнер в настоящее время невозможно, поскольку она занимает пост сенатора и обладает неприкосновенностью. Как отмечают местные СМИ, судье Клаудио Бонадио, выдавшему ордер, остаётся лишь ждать решения парламента о снятии иммунитета с бывшего президента страны. В августе в её доме прошли обыски.  Говорит Москва

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