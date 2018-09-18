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Новоизбранная глава Якутска Сардана Авксентьева распорядилась продать дорогие машины мэрии

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15:49 18.09.2018

Новый мэр города Якутска свои первым распоряжением поручила организовать продажу дорогих машин мэрии. Как сообщает «Якутия.Инфо», о необходимости продажи дорогостоящих автомобилей представительского класса и повышенной комфортности, принадлежащих городу, Сардана Авксентьева говорила в ходе своей предвыборной кампании. Напомним, главой Якутска политик, представлявшая «Партию возрождения России», стала в результате состоявшихся 9 сентября выборов – она неожиданно для многих победила функционера «Единой России» Александра Саввинова.
До 25 сентября в Якутске планируется провести инвентаризацию принадлежащих городу дорогих автомобилей и провести анализ расходов на их содержание. К 15 октября предполагается провести оценку их рыночной стоимости, а до 22 октября машины должны быть проданы на торгах.

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