Китай обратился в ВТО из-за новых американских пошлин - Reuters

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай подал жалобу в ВТО в связи с намерением США ввести пошлины на импортируемые из КНР товары на сумму $200 млрд с 24 сентября.Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на Минкоммерции Китая.