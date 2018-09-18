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Китай обратился в ВТО из-за новых американских пошлин - Reuters

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16:00 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай подал жалобу в ВТО в связи с намерением США ввести пошлины на импортируемые из КНР товары на сумму $200 млрд с 24 сентября.

Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на Минкоммерции Китая.

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