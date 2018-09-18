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Новости

Украина достигла соглашения с МВФ о повышении цены на газ

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17:12 18.09.2018 Источник: РБК

Правительство Украины и Международный валютный фонд достигли соглашения на переговорах о повышении стоимости газа до уровня импортного паритета к 2020 году. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев на форуме Европейской бизнес-ассоциации в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло [с МВФ]», — отметил он, добавив, что в настоящий момент стороны обсуждают темп повышения цены.  РБК

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