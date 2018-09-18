Сеть Walmart убрала из продажи футболки с символикой СССР
18:40 18.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Американская торговая сеть Walmart убрала из продажи футболки с символикой СССР. Такое решение было принято после жалобы евродепутатов от Литвы, Латвии и Эстонии.
Отмечается, что товары с советской символикой убрали с сайта, а в обычных магазинах такие футболки никогда не продавались.
Весной подобной случай произошёл с производителем спортивной одежды Adidas. Компания удалила из онлайн-магазина платье с символикой СССР, которое возмутило МИД Литвы и Украинский институт национальной памяти. Говорит Москва
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