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Минобразования предлагает разрешить гражданам с ВИЧ-инфекцией усыновлять детей

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20:40 18.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Министерство образования предлагает разрешить гражданам с ВИЧ-инфекцией и вирусом гепатита С усыновлять детей, которые проживают с ними «в силу сложившихся семейных отношений». По мнению министерства, решение должны принимать суды с учетом мнения ребенка. Законопроект был разработан после того, как КС России признал противоречащим Конституции запрет на усыновление детей с ВИЧ. Эхо Москвы

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