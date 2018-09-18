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Одно из ответвлений "Турецкого потока" может пройти через Венгрию

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21:20 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что одно из сухопутных ответвлений трубопровода "Турецкий поток" может пройти через Венгрию.

"Через Венгрию идет транзит российского природного газа в Европу, расположенные на венгерской территории подземные хранилища позволяют надежно и бесперебойно снабжать газом европейских потребителей даже в моменты пикового спроса", - констатировал глава российского государства на пресс- конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу. Не исключаю, что после завершения строительства "Турецкого потока" одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию", - сказал Путин.

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