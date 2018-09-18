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Путин подписал указ о передаче компании "Чеченнефтехимпром" в собственность Чечни

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20:08 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской республики о передаче в собственность Чеченской Республики находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества "Чеченнефтехимпром" (город Грозный)", - говорится в указе.

Президент РФ поручил правительству в течение двух месяцев обеспечить передачу предприятия. Указ вступает в силу со дня подписания.

В декабре 2015 года глава Чечни Рамзан Кадыров просил передать республике один из двух ее крупнейших нефтедобывающих активов - "Чеченнефтехимпром", которому подконтрольны два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), несколько заводов по ремонту нефтегазового оборудования, оборудование для добычи нефти, нефтехранилища и инфраструктура. Кадыров тогда же заявлял, что власти Чечни намерены в случае передачи республике компании "Чеченнефтехимпром" построить в Грозном НПЗ.

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