Путин подписал указ о передаче компании "Чеченнефтехимпром" в собственность Чечни
20:08 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской республики о передаче в собственность Чеченской Республики находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества "Чеченнефтехимпром" (город Грозный)", - говорится в указе.
Президент РФ поручил правительству в течение двух месяцев обеспечить передачу предприятия. Указ вступает в силу со дня подписания.
В декабре 2015 года глава Чечни Рамзан Кадыров просил передать республике один из двух ее крупнейших нефтедобывающих активов - "Чеченнефтехимпром", которому подконтрольны два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), несколько заводов по ремонту нефтегазового оборудования, оборудование для добычи нефти, нефтехранилища и инфраструктура. Кадыров тогда же заявлял, что власти Чечни намерены в случае передачи республике компании "Чеченнефтехимпром" построить в Грозном НПЗ.
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