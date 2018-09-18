Два человека погибли при столкновении автобусов в Воронежской области
22:00 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека, по уточненным данным, погибли при столкновении двух пассажирских автобусов на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в медицинских службах.
"Погибли два человека. Точное число пострадавших уточняется. Травмы и ушибы подтверждены у 19 человек", - сказал собеседник агентства. Ранее в экстренных службах сообщили, что пострадали 40 человек.
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