Глава Пентагона опроверг слухи о своей отставке
08:15 19.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны США Джеймс Мэттис опроверг слухи о его возможной отставке. С соответствующем заявлением он выступил во вторник, передает газета "Хилл".
"Я бы не принимал их (слухи - прим. ТАСС) всерьез, - заявил глава Пентагона. - Отнеситесь к ним с юмором".
5 сентября газета "Вашингтон пост" сообщила, что министр обороны уйдет в отставку в ближайшие месяцы, и в Белом доме уже начали обсуждать возможные кандидатуры на его пост. Причиной для того издание назвало разногласия между Мэттисом и президентом США Дональдом Трампом, которые, согласно информации журналиста и автора книги "Страх. Трамп в Белом доме" Роберта Вудворда, вылились в неодобрительные комментарии главы Пентагона в адрес американского лидера.
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