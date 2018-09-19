Глава Пентагона опроверг слухи о своей отставке

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Джеймс Мэттис опроверг слухи о его возможной отставке. С соответствующем заявлением он выступил во вторник, передает газета "Хилл".

"Я бы не принимал их (слухи - прим. ТАСС) всерьез, - заявил глава Пентагона. - Отнеситесь к ним с юмором".

5 сентября газета "Вашингтон пост" сообщила, что министр обороны уйдет в отставку в ближайшие месяцы, и в Белом доме уже начали обсуждать возможные кандидатуры на его пост. Причиной для того издание назвало разногласия между Мэттисом и президентом США Дональдом Трампом, которые, согласно информации журналиста и автора книги "Страх. Трамп в Белом доме" Роберта Вудворда, вылились в неодобрительные комментарии главы Пентагона в адрес американского лидера.



