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Глава Пентагона опроверг слухи о своей отставке

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08:15 19.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Джеймс Мэттис опроверг слухи о его возможной отставке. С соответствующем заявлением он выступил во вторник, передает газета "Хилл".

"Я бы не принимал их (слухи - прим. ТАСС) всерьез, - заявил глава Пентагона. - Отнеситесь к ним с юмором".

5 сентября газета "Вашингтон пост" сообщила, что министр обороны уйдет в отставку в ближайшие месяцы, и в Белом доме уже начали обсуждать возможные кандидатуры на его пост. Причиной для того издание назвало разногласия между Мэттисом и президентом США Дональдом Трампом, которые, согласно информации журналиста и автора книги "Страх. Трамп в Белом доме" Роберта Вудворда, вылились в неодобрительные комментарии главы Пентагона в адрес американского лидера.

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