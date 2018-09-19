По мемуарам экс-главы ФБР снимут мини-сериал

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская телевизионная производственная компания CBS Television Studios ("Си-би-эс телевижн студиос") снимет мини-сериал на основе скандальных мемуаров бывшего директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство". Об этом сообщил во вторник журнал "Голливуд репортер".

По его данным, право написать сценарий будущего телесериала предоставлено Билли Рэю, знакомому зрителям по работе над сюжетами криминального боевика "Капитан Филлипс" (Captain Phillips, 2013) и фантастической ленты "Голодные игры" (The Hunger Games, 2012). Продюсирование доверено сценаристу и режиссеру Алексу Куртцману, который является создателем и исполнительным продюсером сериала телекомпании Си-би-эс "Звездный путь: Дискавери" (Star Trek: Discovery, 2017 - наст. вр.). Ввиду высокой конкуренции CBS Television Studios пока не определила, кто из многочисленных телеканалов и подразделений компании будет транслировать сериал.

"Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство" вышла в свет в апреле. Экс-глава ФБР в своих мемуарах дает нелестные характеристики президенту США и приводит некоторые конфиденциальные подробности своих бесед с ним. В частности, Коми называет Трампа человеком, "не связанным правдой", а его стиль руководства характеризует как "продиктованный эгоизмом". Коми сравнил Трампа с боссом мафии, указав, что тот требует от подчиненных не столько профессионализма, сколько преданности.



