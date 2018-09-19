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Дуда предложил назвать базу США в Польше "Форт Трамп"

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09:05 19.09.2018 Источник: Газета.Ru

Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать новую американскую базу, которую США могут открыть на территории страны, «Форт Трамп», передает Reuters.

Власти Польши обратились к США с просьбой об обеспечении постоянного военного присутствия как союзника НАТО в свете возможной российской агрессии. Так, по словам Дуды, «Форт Трампа» должен будет стать «оплотом» в возможном конфликте.

«Мы смотрим на это очень серьезно, я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и мы ее рассматриваем, да», — сказал Трамп.

Он также согласился со словам Дуды, в совместном заявлении, которое лидеры США и Польши сделали ранее об «агрессивном поведении» российской стороны в регионе.  Газета.Ru

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