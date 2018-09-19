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Папа Римский назвал секс "даром божьим"

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10:05 19.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Папа Римский назвал секс Божьим даром. Слова Франциска приводит служба печати Святого престола.

«Сексуальность, секс — это дар Божий. Никаких табу. Это дар, который даёт Господь. У него есть две цели — любить и порождать жизнь. Это страстная любовь, настоящая любовь всегда такая. Любовь между мужчиной и женщиной, когда она страстная, ведёт тебя к вечной жизни», — заявил он на аудиенции с молодыми христианами из Франции.

По словам понтифика, согласно Библии, Бог создал мужчину и женщину по своему образу и подобию, а Иисус говорил, что мужчина и женщина ради любви оставят свою семью, объединятся и «станут одним человеком, единой личностью и плотью».

«Это величие сексуальности. И мы должны говорить о ней. Поэтому сексуальность должна жить в этом измерении: в любви между мужчиной и женщиной на протяжении всей жизни… Это правда, что наши слабости, наши духовные падения приводят нас к тому, что мы используем сексуальность вне пределов любви между мужчиной и женщиной. Это грехи, как ложь, гнев или чревоугодие, грехи смертные. Но это не сексуальность любви, она поддельная, оторвана от любви и используется ради развлечения», — отметил папа Франциск, назвав сексуальность «самой красивой точкой творения».

В качестве примера сексуальности, оторванной от любви, понтифик привёл индустрию порнографии.  Говорит Москва

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