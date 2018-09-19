Львовский облсовет запретил публично использовать русский язык в области культуры

10:20 Источник: RNS

Львовский областной совет проголосовал за введение моратория на публичное использование культурного продукта на русском языке на территории региона, передает телеканал ZIK.«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорится в решении.

Депутаты также считают необходимым введение аналогичного запрета на территории всей страны. RNS