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Львовский облсовет запретил публично использовать русский язык в области культуры

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10:20 19.09.2018 Источник: RNS

Львовский областной совет проголосовал за введение моратория на публичное использование культурного продукта на русском языке на территории региона, передает телеканал ZIK.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорится в решении.

Депутаты также считают необходимым введение аналогичного запрета на территории всей страны. RNS

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