Верховная Рада предлагает кандидатуру Сенцова на Нобелевскую премию мира
11:05 19.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Верховная Рада Украины предлагает кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Он этого более, чем заслуживает, — сказал депутат Рады Иван Крулько.
Олег Сенцов приговорен к 20 годам тюремного заключения в России. Его обвиняют в подготовке терактов. Сенцов держит бессрочную голодовку, которую начал в мае. Эхо Москвы
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