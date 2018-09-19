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Верховная Рада предлагает кандидатуру Сенцова на Нобелевскую премию мира

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11:05 19.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Верховная Рада Украины предлагает кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Он этого более, чем заслуживает, — сказал депутат Рады Иван Крулько.

Олег Сенцов приговорен к 20 годам тюремного заключения в России. Его обвиняют в подготовке терактов. Сенцов держит бессрочную голодовку, которую начал в мае. Эхо Москвы

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