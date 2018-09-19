От ряда китайских СМИ в США потребовали зарегистрироваться иноагентами - WSJ
11:32 19.09.2018 Источник: Газета.Ru
Американский минюст уведомил два китайских СМИ, что им необходимо зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как уточняется, речь идет о международном новостном канале CGTN и информагентстве «Синьхуа».
По словам источников, минюст США обратился к представителям указанных СМИ в «последние недели». Требования американской стороны объясняются законом о деятельности лоббистов. Кроме того, подчеркивается, что это часть общего курса США, которые в настоящее время занимают более жесткую позицию по отношению к Китаю. Газета.Ru
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