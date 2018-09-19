Кандидат в губернаторы Приморья Тарасенко не будет участвовать в новых выборах

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио главы Приморья("Единая Россия") не будет участвовать в новых выборах губернатора региона. Об этом он заявил в среду."Я уже не буду участвовать в выборах", - сказал Тарасенко ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.