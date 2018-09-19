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Новости

Китай сократил вложения в казначейские бумаги США

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13:05 19.09.2018

Китай на 7,7 миллиарда долларов сократил вложения в облигации американского госдолга, говорится в последних данных Минфина США. Это лишь незначительный процент от всей суммы, которую КНР держала в ценных бумагах Штатов. До сих пор у Китая остались облигации на сумму 1,171 триллиона долларов.

На втором месте в списке держателей ценных бумаг находится Япония, которая держит казначейских бумаг Минфина США на 1,0355 триллиона долларов. На третьем месте Ирландия, у которой облигаций на 300 миллиардов.

В мае этого года Россия избавилась от части американских гособлигаций, сохранив их на сумму в 14,9 миллиарда долларов. Life.ru

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