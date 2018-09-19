Китай сократил вложения в казначейские бумаги США
13:05 19.09.2018
Китай на 7,7 миллиарда долларов сократил вложения в облигации американского госдолга, говорится в последних данных Минфина США. Это лишь незначительный процент от всей суммы, которую КНР держала в ценных бумагах Штатов. До сих пор у Китая остались облигации на сумму 1,171 триллиона долларов.
На втором месте в списке держателей ценных бумаг находится Япония, которая держит казначейских бумаг Минфина США на 1,0355 триллиона долларов. На третьем месте Ирландия, у которой облигаций на 300 миллиардов.
В мае этого года Россия избавилась от части американских гособлигаций, сохранив их на сумму в 14,9 миллиарда долларов. Life.ru
Новости
- 13:32 19.09.2018
- Васильевой предложили давать выпускникам школ год на самоопределение
- 13:15 19.09.2018
- Андрей Косолапов возглавил гордуму Волгограда
- 13:00 19.09.2018
- Виталий Лихачев стал главой Волгограда
- 12:32 19.09.2018
- В Киргизию переброшены российские ракетные комплексы "Искандер-М"
- 12:20 19.09.2018
- На выборах в Приморье были вбросы и подкуп избирателей - Памфилова
- 12:05 19.09.2018
- Главного контрразведчика Германии отправляют в отставку за вмешательство в политику
- 12:00 19.09.2018
- Кандидат в губернаторы Приморья Тарасенко не будет участвовать в новых выборах
- 11:32 19.09.2018
- От ряда китайских СМИ в США потребовали зарегистрироваться иноагентами - WSJ
- 11:23 19.09.2018
- ЦИК рекомендует признать недействительными итоги выборов губернатора Приморья
- 11:05 19.09.2018
- Верховная Рада предлагает кандидатуру Сенцова на Нобелевскую премию мира
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать