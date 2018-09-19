Андрей Косолапов возглавил гордуму Волгограда

13:15 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

сохранил за собой пост председателя Волгоградской городской Думы. На сегодняшнем заседании городского собрания нового созыва, избранного 9 сентября, состоялись выборы председателя гордумы областного центра. Кандидату Косолапова в ходе тайного голосования поддержали 32 депутата из 34 присутствовавших на заседании.Андрей Косолапов возглавлял городскую Думу Волгограда с 2014 года. По информации "НГ", в поддержку кандидатуры Косолапова высказался губернатор области. Официально назначение Андрея Косолапова на должность спикера гордумы поддержало региональное отделение "Единой России"."Андрей Косолапов в 2014-2018 годах хорошо зарекомендовал себя в проектах общественной дипломатии и в работе международного движения породненных городов", - сказал "НГ" политический эксперт

Андрей Серенко