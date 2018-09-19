Путин по Ил-20 руководствуется данными МО РФ, данные Израиля тоже будут изучены - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФв ситуации с гибелью самолета Ил-20 руководствуется данными Минобороны России, информация Израиля тоже будет изучена российскими экспертами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ"Абсолютно поминутной и посекундной электронной информацией о всех полетах, которые там осуществлялись, в первую очередь - о полете нашего самолета, обладают наши Министерство обороны и Генеральный штаб. Именно этой информацией руководствуется президент РФ", - сказал Песков.Он напомнил, что Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал согласие на то, что израильская сторона привезет в Москву свои данные по инциденту с Ил-20. "Пока они (данные Израиля) еще не поступили. Наши эксперты, безусловно, будут их изучать", - подчеркнул представитель Кремля.