Путин по Ил-20 руководствуется данными МО РФ, данные Израиля тоже будут изучены - Песков
14:12 19.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в ситуации с гибелью самолета Ил-20 руководствуется данными Минобороны России, информация Израиля тоже будет изучена российскими экспертами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Абсолютно поминутной и посекундной электронной информацией о всех полетах, которые там осуществлялись, в первую очередь - о полете нашего самолета, обладают наши Министерство обороны и Генеральный штаб. Именно этой информацией руководствуется президент РФ", - сказал Песков.
Он напомнил, что Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал согласие на то, что израильская сторона привезет в Москву свои данные по инциденту с Ил-20. "Пока они (данные Израиля) еще не поступили. Наши эксперты, безусловно, будут их изучать", - подчеркнул представитель Кремля.
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