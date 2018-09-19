В 2018 г. более половины суммарного объема ВРП в России сформируют 10 субъектов
14:32 19.09.2018 Источник: РБК
В 2018 году более половины (52,1%) суммарного объема ВРП — валового регионального продукта, аналога ВВП на уровне субъектов, — в России сформируют десять регионов, следует из прогноза Минэкономразвития до 2024 года, с которым ознакомился РБК.
Решающий вклад внесут Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края, а также Татарстан и Башкирия.
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