По данным ФМС нельзя установить, являются ли Петров и Боширов сотрудниками ГРУ - МВД

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По базе данных Федеральной миграционной службы невозможно установить, является ли человек сотрудником ГРУ или нет. Об этом журналистам заявил замглавы МВД РФ"Конечно, невозможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос про Петрова и Боширова.Ранее британский проект Bellingcat опубликовал материал, в котором утверждается, что, "согласно базе данных ФМС, Петров и Боширов были агентами ГРУ". "Начнем с того, что в УФМС не было подразделений подведомственных ГРУ или кому-либо еще, нет таких подразделений, физически нет. Они имеют право на выдачу паспортов, но это никак не связано", - отметил Зубов.5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала парламент Соединенного Королевства о расследовании инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли обвинения в свой адрес.