Более 100 человек задержаны в Москве по делу о нелегальных казино
15:32 19.09.2018 Источник: Эхо Москвы
В Москве задержаны более 100 человек по делу о нелегальных казино. Операцию провели сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД. В СК заявили, что пресечена деятельность 15-ти игровых клубов и казино, проведено более 80-ти обысков. Утверждается, что преступное сообщество работало под видом букмекерских контор «Гринбет», «Юнионбет» и «Винлайн». Эхо Москвы
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