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Новости

Католическая церковь заплатит $27,5 млн жертвам изнасилований

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16:00 19.09.2018

Бруклинская епархия в США выплатит компенсацию четырем жертвам сексуального насилия со стороны бывшего учителя католической школы, пишет New York Times.

По утверждениям пострадавших, 67-летний учитель Анджело Серрано неоднократно домогался их в период 2003-2009 годов, когда им было по 8-12 лет.

Серрано был арестован в сентябре 2009 года. Спустя два года бывший учитель признал свою вину и был приговорен к 15 годам тюрьмы.

По досудебному соглашению епархия выплатит истцам 27,5 миллиона долларов, что станет одной из самых крупных выплат жертвам насилия со стороны представителей Римско-католической церкви.  ansar.ru

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