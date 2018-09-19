Католическая церковь заплатит $27,5 млн жертвам изнасилований
16:00 19.09.2018
Бруклинская епархия в США выплатит компенсацию четырем жертвам сексуального насилия со стороны бывшего учителя католической школы, пишет New York Times.
По утверждениям пострадавших, 67-летний учитель Анджело Серрано неоднократно домогался их в период 2003-2009 годов, когда им было по 8-12 лет.
Серрано был арестован в сентябре 2009 года. Спустя два года бывший учитель признал свою вину и был приговорен к 15 годам тюрьмы.
По досудебному соглашению епархия выплатит истцам 27,5 миллиона долларов, что станет одной из самых крупных выплат жертвам насилия со стороны представителей Римско-католической церкви. ansar.ru
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