В РПЦ согласились с Папой Римским в том, что секс есть "дар божий"
17:12 19.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В РПЦ согласились с Папой Римским, назвавшим секс «великим даром божьим». По словам Франциска, секс – это не табу.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, секс в браке может считаться божьим даром.
«Всё устройство человека – это есть дар божий. Секс – это компонент любви. Но только любви в браке. [Это божий дар] как обед, как сон, как душ, как купание в море».
Смирнов отметил, что церковь смотрит на половые отношения вне супружеской жизни с другой точки зрения.
«Секс как получение удовольствий вне брака – это блуд и прелюбодеяние. Это нарушение замысла божьего о человеке. Это есть грех, причём смертный».
Выступая перед католиками Гренобльской епархии, папа Франциск сказал, что бог создал женщин и мужчин по своему подобию.
«Когда они женятся, то становятся одной плотью — в этом и есть величие сексуальности», — добавил он. «Страстная любовь между мужчиной и женщиной позволяет им дарить жизнь вечно, душой и телом».
Папа Римский также призвал молодёжь хранить «свою сексуальность от порнографии» и готовить себя для любви, которая станет частью всей их жизни.
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