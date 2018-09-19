В Нижегородской области разбился МиГ-31 - источник

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель- перехватчик МиГ-31 потерпел в среду крушение около города Кулебаки в Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах."Несколько минут назад потерпел крушение перехватчик МиГ-31 в Нижегородской области. ЧП произошло около города Кулебаки", - сказал источник.