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В Нижегородской области разбился МиГ-31 - источник

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17:00 19.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель- перехватчик МиГ-31 потерпел в среду крушение около города Кулебаки в Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Несколько минут назад потерпел крушение перехватчик МиГ-31 в Нижегородской области. ЧП произошло около города Кулебаки", - сказал источник.

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