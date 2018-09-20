СМИ: Консерваторы предложат Мэй уйти в отставку в 2019 году
07:45 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты от правящей в Великобритании Консервативной партии предложат премьер-министру Терезе Мэй уйти в отставку вскоре после истечения крайнего срока реализации Brexit. Об этом в среду сообщила газета "Дейли телеграф", опубликовав циркулирующую среди консерваторов служебную записку с именами потенциальных преемников действующего премьера.
Согласно документу, парламентский Комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-консерваторов, "предложит премьер-министру уйти в отставку вскоре после марта 2019 года". В нем же приведен список из 27 потенциальных кандидатов на пост главы британского правительства и дана оценка шансов на успех каждого из них.
Бывший глава МИД Борис Джонсон, по мнению консерваторов, не сможет возглавить правительство, поскольку "фаворит [букмекеров] никогда не побеждает". Министр обороны Гэвин Уильямсон "целиком пребывает в режиме избирательной кампании", при этом его сторонники видят в лице министра образования Дамиана Хиндса "угрозу" премьерским амбициям главы оборонного ведомства. Экс-главу МВД Эмбер Радд в стане тори считают "заслуживающим доверия" кандидатом, но указывают на "очень небольшое большинство" в ее поддержку в Палате общин. В списке также представлены министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, министр финансов Филип Хаммонд, "темная лошадка" глава МИД Джереми Хант и другие возможные кандидаты.
Британские СМИ ранее в сентябре сообщили, что около полусотни британских парламентариев, входящих в правое крыло правящей Консервативной партии, обсудили возможность смещения Мэй с поста премьера.
Новости
- 22:45 19.09.2018
- Командующий ВВС Израиля 20 сентября направится в Москву для передачи данных по крушению Ил-20
- 22:06 19.09.2018
- Помпео: Вашингтон готов немедленно начать переговоры об изменении отношений между США и КНДР
- 21:15 19.09.2018
- Додон собирается встретиться с Путиным в Душанбе на саммите СНГ
- 20:45 19.09.2018
- В Раде потребовали жесткой реакции МИДа Украины и СБУ на выдачу паспортов Венгрии украинцам
- 20:10 19.09.2018
- Украина вышлет России в пятницу сообщение о непродлении Договора о дружбе
- 19:30 19.09.2018
- ЦБ докапитализирует АТБ и станет его владельцем
- 19:11 19.09.2018
- Трамп скоро встретится с Ким Чен Ыном
- 18:37 19.09.2018
- Просверленному "Союзу" разрешили продолжить полет
- 18:20 19.09.2018
- В МИД РФ рассказали о попытках США подчинить комитет СБ ООН по санкциям против КНДР
- 17:40 19.09.2018
- В России с 1 января вырастет МРОТ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать