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СМИ: Консерваторы предложат Мэй уйти в отставку в 2019 году

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07:45 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты от правящей в Великобритании Консервативной партии предложат премьер-министру Терезе Мэй уйти в отставку вскоре после истечения крайнего срока реализации Brexit. Об этом в среду сообщила газета "Дейли телеграф", опубликовав циркулирующую среди консерваторов служебную записку с именами потенциальных преемников действующего премьера.

Согласно документу, парламентский Комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-консерваторов, "предложит премьер-министру уйти в отставку вскоре после марта 2019 года". В нем же приведен список из 27 потенциальных кандидатов на пост главы британского правительства и дана оценка шансов на успех каждого из них.

Бывший глава МИД Борис Джонсон, по мнению консерваторов, не сможет возглавить правительство, поскольку "фаворит [букмекеров] никогда не побеждает". Министр обороны Гэвин Уильямсон "целиком пребывает в режиме избирательной кампании", при этом его сторонники видят в лице министра образования Дамиана Хиндса "угрозу" премьерским амбициям главы оборонного ведомства. Экс-главу МВД Эмбер Радд в стане тори считают "заслуживающим доверия" кандидатом, но указывают на "очень небольшое большинство" в ее поддержку в Палате общин. В списке также представлены министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, министр финансов Филип Хаммонд, "темная лошадка" глава МИД Джереми Хант и другие возможные кандидаты.

Британские СМИ ранее в сентябре сообщили, что около полусотни британских парламентариев, входящих в правое крыло правящей Консервативной партии, обсудили возможность смещения Мэй с поста премьера.

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