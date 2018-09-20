0
0
157
Новости

Поклонской не предложили место в комиссии по доходам и этике депутатов

Добавить в избранное

08:15 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума рассмотрит на заседании в четверг вопрос о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике.

Новая структура формируется на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов, где председателем была Наталья Поклонская. Как ранее пояснила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, в состав объединенной комиссии войдет 21 депутат, а возглавит ее по предложению фракции "Единая Россия" единоросс Аршба.

Ранее Поклонская оказалась единственным депутатом от "Единой России", который нарушил фракционную дисциплину и проголосовал против принятия в первом чтении законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Лидер думских единороссов Сергей Неверов предположил, что Поклонской стоит принять решение о выходе из фракции, если ее личная позиция не совпадает с консолидированным решением. Сама депутат заявила, что покидать фракцию не собирается.

После расформирования комиссии по контролю за доходами Поклонская сохраняет другую свою парламентскую должность - пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 20.09.2018
Россия - "забияка", но Китай опаснее - Помпео
0
12
09:20 20.09.2018
Путин заявил о необходимости начать разработку новейших видов вооружений
0
47
09:05 20.09.2018
Избирком Приморского края отменил результаты губернаторских выборов
0
74
09:00 20.09.2018
Утвержден перенос выходных дней в 2019 году
0
75
08:45 20.09.2018
Санкции США вынуждают Индию искать другие способы оплаты за иранскую нефть
0
109
07:45 20.09.2018
СМИ: Консерваторы предложат Мэй уйти в отставку в 2019 году
0
164
22:45 19.09.2018
Командующий ВВС Израиля 20 сентября направится в Москву для передачи данных по крушению Ил-20
0
586
22:06 19.09.2018
Помпео: Вашингтон готов немедленно начать переговоры об изменении отношений между США и КНДР
0
572
21:15 19.09.2018
Додон собирается встретиться с Путиным в Душанбе на саммите СНГ
0
588
20:45 19.09.2018
В Раде потребовали жесткой реакции МИДа Украины и СБУ на выдачу паспортов Венгрии украинцам
0
722

Возврат к списку