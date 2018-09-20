Поклонской не предложили место в комиссии по доходам и этике депутатов
08:15
20.09.2018
Источник:
Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума рассмотрит на заседании в четверг вопрос о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике.
Новая структура формируется на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов, где председателем была Наталья Поклонская. Как ранее пояснила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, в состав объединенной комиссии войдет 21 депутат, а возглавит ее по предложению фракции "Единая Россия" единоросс Аршба.
Ранее Поклонская оказалась единственным депутатом от "Единой России", который нарушил фракционную дисциплину и проголосовал против принятия в первом чтении законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Лидер думских единороссов Сергей Неверов предположил, что Поклонской стоит принять решение о выходе из фракции, если ее личная позиция не совпадает с консолидированным решением. Сама депутат заявила, что покидать фракцию не собирается.
После расформирования комиссии по контролю за доходами Поклонская сохраняет другую свою парламентскую должность - пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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