Санкции США вынуждают Индию искать другие способы оплаты за иранскую нефть
08:45 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия обсуждает с ЕС альтернативный канал для осуществления выплат Тегерану за нефть и нефтепродукты в связи с намерением США ввести с ноября строгие санкции против Ирана. Об этом сообщает в четверг телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой на источники.
По этой информации, Нью-Дели обсуждает с европейскими партнерами создание платежного механизма, поскольку использование американского доллара для расчетов за иранскую нефть будет затруднено. Индия также рассматривает возможность возвращения к платежной схеме "рупия-риал" - расчеты в национальных валютах между двумя странами использовались ранее, прежде чем в 2015 году были отменены санкции против Ирана, указывает телеканал.
Иран входит в тройку основных поставщиков нефти для Индии, наряду с Ираком и Саудовской Аравией. С апреля по июнь текущего года Иран поставил в Индию 5,67 млн тонн сырой нефти, что составляет 475 тыс. баррелей в день.
Новости
- 09:32 20.09.2018
- Россия - "забияка", но Китай опаснее - Помпео
- 09:20 20.09.2018
- Путин заявил о необходимости начать разработку новейших видов вооружений
- 09:05 20.09.2018
- Избирком Приморского края отменил результаты губернаторских выборов
- 09:00 20.09.2018
- Утвержден перенос выходных дней в 2019 году
- 08:15 20.09.2018
- Поклонской не предложили место в комиссии по доходам и этике депутатов
- 07:45 20.09.2018
- СМИ: Консерваторы предложат Мэй уйти в отставку в 2019 году
- 22:45 19.09.2018
- Командующий ВВС Израиля 20 сентября направится в Москву для передачи данных по крушению Ил-20
- 22:06 19.09.2018
- Помпео: Вашингтон готов немедленно начать переговоры об изменении отношений между США и КНДР
- 21:15 19.09.2018
- Додон собирается встретиться с Путиным в Душанбе на саммите СНГ
- 20:45 19.09.2018
- В Раде потребовали жесткой реакции МИДа Украины и СБУ на выдачу паспортов Венгрии украинцам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать