Санкции США вынуждают Индию искать другие способы оплаты за иранскую нефть

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия обсуждает с ЕС альтернативный канал для осуществления выплат Тегерану за нефть и нефтепродукты в связи с намерением США ввести с ноября строгие санкции против Ирана. Об этом сообщает в четверг телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой на источники.

По этой информации, Нью-Дели обсуждает с европейскими партнерами создание платежного механизма, поскольку использование американского доллара для расчетов за иранскую нефть будет затруднено. Индия также рассматривает возможность возвращения к платежной схеме "рупия-риал" - расчеты в национальных валютах между двумя странами использовались ранее, прежде чем в 2015 году были отменены санкции против Ирана, указывает телеканал.

Иран входит в тройку основных поставщиков нефти для Индии, наряду с Ираком и Саудовской Аравией. С апреля по июнь текущего года Иран поставил в Индию 5,67 млн тонн сырой нефти, что составляет 475 тыс. баррелей в день.



