Россия - "забияка", но Китай опаснее - Помпео
09:32 20.09.2018 Источник: Газета.Ru
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия под руководством президента Владимира Путина является «забиякой», но Китай представляет большую угрозу для Соединенных Штатов. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
По словам госсекретаря, Россия ведет себя «агрессивно» и пытается вмешиваться в американские выборы. Он отметил, что под руководством Путина Россия «остается забиякой». «Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем», — сказал Помпео.
Однако, по его мнению, в «долгосрочной перспективе» Китай в большей степени угрожает США. Он отметил, что риски, исходящие от китайских властей, касаются американской экономики.
Ранее Помпео пригрозил России жесткими последствиями за вмешательство в выборы. Газета.Ru
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